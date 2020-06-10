МВФ виділив Україні новий кредит в $5 млрд



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Виконавча рада МВФ схвалила 18-місячну програму для України на 5 мільярдів доларів

Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 мільярдів доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Фонду.

Затвердження програми Stand-By дозволяє негайно виділити близько 2,1 млрд доларів США. Залишок розділять ще на 4 транші.

Зазначається, що нова програма має на меті допомогти Україні вирішити проблеми, пов'язані з пандемією Covid-19.

Гроші мають забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку, зберігаючи при цьому досягнення в основних структурних реформах.

«Це має гарантувати Україні повернення росту економіки, коли криза мине», - йдеться у повідомленні.

Також у Мінфіні пояснили, коли оприлюднять меморандум з МВФ.

Також міністр фінансів розповів за яких умов Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною.

Своєю чергою у МВФ заявили, що деталі програми для України ще обговорюються.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

Як відомо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що чекає МВФ від України.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.