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    Економіка та фінанси

    На БРСМ-Нафта ввели нові чеки з QR-кодом для перевірки сплачених податків

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    На БРСМ-Нафта ввели нові чеки з QR-кодом для перевірки сплачених податків

    Відсканувавши код, можна перевірити, чи він є у базі Державної податкової служби

    Мережа АЗС «БРСМ-Нафта» ввела нові чеки, щоб кожен клієнт міг переконатися, що компанія працює чесно і сплачує податки в повному обсязі. Про це в facebook повідомив топ-менеджер «БРСМ-Нафта» Олександр Мельничук.

    Нагадаємо, упродовж останніх тижнів «БРСМ-Нафта» стала об’єктом чорної піар-кампанії в ЗМІ та соціальних медіа. Як повідомляють у компанії, мета атаки – змусити мережу підвищити ціни на паливо.

    «Оскільки опоненти закидають «БРСМ-Нафта» нібито випуск «лівих» чеків, ми рішуче та публічно спростовуємо ці звинувачення. Щоб довести всім, що наша мережа працює чесно і сумлінно сплачує податки, від сьогодні ми почали видавати чеки з QR-кодом», – написав Олександр Мельничук.

    Такі чеки видають на всіх автозаправних комплексах «БРСМ-Нафти» кожному клієнту після будь-якої транзакції. Відсканувавши код, можна перевірити, чи є чек у базі Державної податкової служби. «У нас немає жодного «лівого» чека, в чому нас звинувачують деякі недобросовісні особи – псевдоексперти Сергій і Артем Куюни», – написав Мельничук.

    Він закликав главу податкового комітету ВРУ Данила Гетманцева, керівників фіскальної і податкової служб Вадима Мельника й Олексія Любченка не піддаватися провокаціям псевдоекспертів і не ретранслювати неправдивої інформації.

    «Це шкодить вашій персональній репутації, а також репутації соціально відповідального бізнесу», – додав Мельничук.

    Як раніше повідомлялося, «БРСМ-Нафта» ініціює загальнонаціональну перевірку якості палива найбільших мереж АЗС. У компанії висловили готовність оплатити аналіз за умови, що його проведуть незалежні автоексперти та лабораторії. За допомогою об'єктивного і неупередженого дослідження «БРСМ-Нафта» має намір довести, що її паливо відповідає всім стандартам і вимогам Євро-5.

    Теги: податки ціни АЗС
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