ДТЕК планує судитися з Антимонопольним комітетом через ціни на вугілля

В «ДТЕК Енерго» стверджують, що компанія надала чотири експертизи, які повністю спростували висновки АМКУ

В ДТЕК зазначили, що висновки АМКУ протирічать власним звітам комітету за 2016 та 2018 роки

Рішення Антимонопольного комітету про начебто обмеження конкуренції на ринку електроенергії та вугілля в 2016 – І половині 2019 року є безпідставним, необ’єктивним та упередженим.

Про це йдеться в повідомленні компанії «ДТЕК Енерго».

«Комітет формалізовано підійшов до розгляду справи, не дослідив ситуацію на ринку та умов ціноутворення, не надав можливості компанії в повній мірі висловити позицію та проігнорував низку важливих аргументів. Також Комітетом не були дотримані процесуальні права сторін – зокрема розгляд здійснювався по матеріалах, в ознайомлені з якими компанії було відмовлено, незважаючи на її прохання», – повідомили в компанії.

В компанії наголосили, що матеріали справи є набором статистичних даних, у висновках до яких відсутня логіка та причинно-наслідкові зв'язки.

«Своїм рішенням АМКУ звинуватив одночасно як покупців, так і продавців вугілля у встановленні подібних між собою цін на енергетичне вугілля, що за визначенням є абсурдним. Висновки Комітету суперечать один одному, є нелогічними і необ'єктивними», – йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що висновки АМКУ протирічать власним звітам комітету за 2016 та 2018 рр., в яких досліджувався один й той самий період. Також підхід Комітету суперечить не тільки власним методикам визначення домінуючого становища, але й релевантній практиці Європейського союзу.

В прес-службі «ДТЕК Енерго» додали, що компанія надала чотири експертизи, які повністю спростували висновки АМКУ. Ці експертизи підкреслили необ'єктивність, неповноту та неспроможність висновків АМКУ.

«ДТЕК вважає, що розслідування АМКУ повинно було ґрунтуватися на європейських принципах та правилах прозорості та законності. ДТЕК переконаний, що основною метою законодавства про захист економічної конкуренції є саме сприяння розвитку конкуренції, а не вчинення фіскального тиску на компанії. ДТЕК буде відстоювати свої права та інтереси у судовому порядку», – підсумували в компанії.

Нагадаємо, напередодні 29 квітня АМКУ вирішив оштрафувати майже всі генеруючі компанії на 775 млн грн начебто за зловживання з цінами на вугілля в 2016 році – першій половині 2019 року.

Основна претензія комітету полягала в тому, що вугільні і енергетичні компанії виконували рекомендації Міністерства енергетики України.