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    Вітренко заговорив про нові позови до «Газпрому»

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    Вітренко нагадав, що &laquo;Газпром&raquo; встановлює неринкові умови для покупців газу в Європі - Вітренко заговорив про нові позови до «Газпрому»
    Вітренко нагадав, що «Газпром» встановлює неринкові умови для покупців газу в Європі
    Фото скріншот

    Серед претензій до «Газпрому» очільник «Нафтогазу» згадав його монопольне становище як експортера газу з території Росії

    НАК «Нафтогаз України» може подати нові позови до російського газового монополіста «Газпрому». Діючий контракт дозволяє це робити. Про це заявив новий глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на брифінгу 30 квітня.
    «Максимальний тиск, який може здійснювати «Нафтогаз» на «Газпром», використовуючи всі юридичні можливості, зрозуміло, що це буде зроблено», – сказав він.

    Серед претензій до «Газпрому» Вітренко згадав його монопольне становище як експортера газу з території Росії, що не дає купувати газ у незалежних російських постачальників.

    Крім того, він нагадав, що «Газпром» встановлює неринкові умови для покупців газу в Європі. За його словами, «Нафтогаз» вимагає, щоб газ для європейських компаній продавався на кордоні Україна – Росія.

    Також «Нафтогаз» хоче домогтися того, щоб «Газпром» розблокував поставки газу з Центральної Азії, зазначив Вітренко.

    Нагадаємо, новий глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав умови, за яких можливо знизити ціни на газ для населення. При цьому він підкреслив, що підприємство не має наміру відновлювати прямі закупівлі газу в РФ.

    Теги: Росія газ Нафтогаз України Газпром ціни Україна Юрій Вітренко
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