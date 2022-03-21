На Чернігівщині скорочують комендантську годину: більше часу для активної праці

Тепер комендантська година триває з 20:00 до 7:00

У Чернігівській області змінилася комендантська година. Вже з понеділка, 21 березня, вона триває з 20:00 до 7:00. Таке рішення прийняв голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Він пояснив, що причиною стало збільшення світлової доби.

«Вчора я змінив комендантську годину: з 20:00 до 6:00 відсьогодні. Це питання більш практичне. Збільшується доба світлова, і треба працювати довше. Кожна громада може індивідуально встановити комендантську годину, але виключно за погодження районної військової адміністрації», – зазначив Чаус..

У Чернігові, за словами Чауса, розвантажується чергова партія гуманітарної допомоги. Нею забезпечені, зокрема, Ніжин, Прилуки, та всі населені пункти, де існує потреба. Винятком залишаються лише кілька з них.

«Не хочу називати населені пункти, особливо ті, де ворог знаходиться, ми і туди доїжджаємо. Кілька населених пунктів, без змін, залишаються недоступними, на жаль. І там наші люди. Я розумію, як їм там важко. Я впевнений, що це ненадовго», – зазначив Чаус.

По обласному центру, за його словами, «стандартно» щось гупає.

«Прилітають снаряди на цивільну інфраструктуру. Трохи дістається Ніжину теж. По інших громадах ситуація без змін. На фронті ситуація також без змін: ми наносимо потужні удари по ворожим позиціям і впевнений, що дуже скоро на нас чекає перемога», – розповів очільник ОВА.

«Без паніки, кожен робить свою роботу: Збройні Сили воюють; волонтери доставляють допомогу; влада забезпечує життєдіяльність інфраструктури (наскільки це можливо). Ще раз дякую комунальниками і аварійним бригадам за їх самовідданість, працю та героїзм. Вірю в Бога і Збройні Сили України!» – резюмував Чаус.