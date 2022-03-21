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    Внаслідок нічних обстрілів у столиці, три житлові будинки непридатні для життя – Кличко

    Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря - Внаслідок нічних обстрілів у столиці, три житлові будинки непридатні для життя – Кличко
    Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря
    фото: Суспільне

    Очільник міста також закликав киян не знімати та не викладати відео пересування військової техніки

    Через пожежі, що виникли внаслідок бомбардування торговельно-розважального центру Retroville в Подільському районі, у столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    «Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. Тому не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2», – зазначив Кличко.

    Мер столиці також повідомив, після обстрілів три житлові будинки не придатні для життя. «Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго тушили пожежу в Подільському районі. Де в результаті обстрілів згорів торговий центр, пошкоджені шість житлових будинків. Три з них — непридатні для життя. Вісім людей загинули. Пошкоджені також приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків», – повідомив Кличко.

    Очільник міста також закликав киян не знімати та не викладати відео пересування військової техніки. «Я звертаюся до киян – не знімайте та не викладайте відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів. Не допомагайте ворогу», – зазначив Кличко.

    Нагадаємо, як повідомлялося, увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва. Як повідомлялося раніше, ввечері 20 березня в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Внаслідок нічних обстрілів у столиці, три житлові будинки непридатні для життя – Кличко