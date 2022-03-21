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    Київ вводить комендантську годину на дві доби

    Комендантська година в Києві та області знову буде посилена - Київ вводить комендантську годину на дві доби
    Комендантська година в Києві та області знову буде посилена
    фото з відкритих джерел

    На час комендантської години не працюватимуть магазини, аптеки, заправки та інші заклади

    Від сьогодні, 21 березня, в Києві вводиться посилена комендантська година. Вона почне діяти з 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

    «Комендантська година в Києві та області знову буде посилена. Розпочнеться сьогодні о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня. Тобто – до післязавтра», – написав він.

    При цьому він підкреслив, що на час комендантської години не працюватимуть магазини, аптеки, заправки та інші заклади. «Тому прошу всіх залишатися вдома або в укриттях – за сигналом тривоги. По місту зможе пересуватися тільки транспорт по спецпропусках», –додав Кличко.

    Нагадаємо, Кличко повідомив, що внаслідок нічних обстрілів у столиці пошкоджені шість житлових будинків, три непридатні для життя.

    Нагадаємо, як повідомлялося, увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва. Як повідомлялося раніше, ввечері 20 березня в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    Київ вводить комендантську годину на дві доби