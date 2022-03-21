У регіонах Росії поховали більше солдатів, ніж офіційно визнали своїх втрат – Резніков

Загальні бойові втрати особового складу противника орієнтовно склали 15 тис. осіб

Від початку вторгнення в Україну, Росія поховала більше солдатів, ніж офіційно визнало військове керівництво Кремля своїх втрат у ході війни в Україні. Про написав міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

«Минуло 25 днів оборони від російської навали. У кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається. Адже за ці дні вони поховали у регіонах Росії більше солдатів, ніж офіційно визнали своїх втрат. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає. Адже наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися «елітними», разом з їхніми очільниками. З початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян», – повідомив Резніков.

Він зазначив, що саме тому Росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська.

«Позиція нашої армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово», – попередив міністр, додавши, що ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючі удари під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині.

Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою – у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, й Одесу. Усі повинні це розуміти, наголосив Резніков.

За словами міністра, мешканці Херсона, Енергодара та інших міст, які без зброї протестують проти російських загарбників, демонструють, що воля українського народу незламна, і ворогу краще забратися геть.

На думку Резнікова, боротьба українців за свою землю змушує світ нарешті усвідомити ті речі, про які в Україні казали багато місяців, і вже навіть Генеральний секретар ООН визнав, що напад Росії на Україну може спричинити глобальну продовольчу кризу, що, у свою чергу, спричинить чергову міграційну кризу для Європи.

Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні становлять близько 15 тис. військовослужбовців, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України в понеділок.