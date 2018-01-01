На Дніпропетровщині зареєстрували 200 мільйонерів

Загалом мільйонери задекларували 1 млрд 148,0 млн грн

На Дніпропетровщині завершилася кампанія декларування громадянами доходів, одержаних у 2016 році, що тривала з 1 січня по 31 грудня 2017 року. За цей період декларацію про майновий стан і доходи надали 47328 громадян, серед них налічується 200 мільйонерів. Про це повідомили у прес-службі ДФС у Дніпропетровській області. «200



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Загалом мільйонери задекларували 1 млрд 148,0 млн грн

На Дніпропетровщині завершилася кампанія декларування громадянами доходів, одержаних у 2016 році, що тривала з 1 січня по 31 грудня 2017 року. За цей період декларацію про майновий стан і доходи надали 47328 громадян, серед них налічується 200 мільйонерів. Про це повідомили у прес-службі ДФС у Дніпропетровській області.

«200 мільйонерів Дніпропетровщини задекларували 1 млрд 148,0 млн грн. Сума сплати до бюджету складає: 27,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,6 млн грн військового збору», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна сума задекларованого громадянами доходу в минулому році за 2016 рік складає 2 млрд 837,5 млн грн. Податок на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, становить 101,3 млн грн. Це на 19,8 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Сума військового збору до сплати - 16,4 млн грн, що перевищує позаминулорічні показники на 2,5 млн грн.

У повідомленні додають, що у минулому році право на податкову знижку використали 8558 громадян області, яким підлягає повернення з бюджету 12,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.