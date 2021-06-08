Блінкен назвав очікування США від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Ентоні Блінкен: Є низка сфер, у яких для України важливо досягти прогресу

Україна стикається з агресією з двох сторін: із зовнішньою з Росії та внутрішньою – заявив глава Держдепу

Сполучені Штати розраховують побачити результати у боротьбі з корупцією та реформі корпоративного управління в Україні до зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Як повідомляє «ЄП» про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у Комітеті з питань асигнувань Сенату США.

«Україна стикається з агресією з двох сторін: із зовнішньою з Росії та внутрішньою – корупційними силами, які відводять її від демократії, яку вона намагається побудувати. Є низка сфер, у яких для України важливо досягти прогресу. Зокрема, в тому, щоби мати незалежну судову систему, яка буде функціональною і ретельно обиратиметься та матиме незалежний нагляд, корпоративне управління, насамперед на державних підприємствах, а також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів», – сказав Блінкен.

Він зазначив, що ухвалення законодавства для боротьби з корупцією це хороший крок, але цього недостатньо, оскільки його необхідно втілити на практиці.

«Ми маємо побачити, як люди, причетні до корупційних дій, дійсно притягуються до відповідальності. Це надішле потужний сигнал про те, що це не лише слова на шматку паперу, а що вони чогось варті», – додав Блінкен.

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Щоправда, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

Зокрема, вночі Офіс Зеленського видалив із повідомлення про розмову Зеленського та Байдена слова про те, що президент США начебто підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

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