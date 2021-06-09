«Справа власника тунелів із золотом»: суд виправдав колишнього топчиновника

під час обшуку у Романчука знайшли

Раніше співробітники СБУ під час обшуку у Романчука знайшли під будівлею мережу підземних тунелів із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом

Судовий процес над Миколою Романчуком тривав з 26 серпня 2016 року

Центральний районний суд Миколаєва виправдав колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколу Романчука, обвинуваченого у хабарі. Про це повідомила пресслужба суду.

«Суд дійшов висновку, що органом досудового слідства не доведено вчинення кримінального правопорушення, в якому обвинувачувався Микола Романчук», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Романчука обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом за попередньою змовою групою осіб). За версією слідства, Романчук отримав неправомірну вигоду у сумі 90 тисяч доларів за вплив на прийняття облрадою рішення про розробку промислового родовища вапняку.

Під час судового розгляду Романчук винним себе не визнавав.

Дослідивши докази, колегія суддів постановила визнати Романчука невинуватим та виправдати. Водночас скасовано ухвали про накладення арешту на вилучене під час обшуку за місцем його проживання та роботи майно та обраний щодо нього запобіжний захід у вигляді застави у сумі 512 тис. гривень.

У судовому рішенні також звернуто увагу на низку грубих порушень норм КПК органом досудового слідства, що призвело до визнання низки доказів сторони обвинувачення недопустимими.

Водночас суд встановив, що під час досудового розслідування порушено норми підслідності і воно здійснювалось неуповноваженим органом.

Як відомо, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА.

Вони, за версією слідства, вимагали хабар 90 тис. дол. за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» з видобутку вапняку. Під час обшуків на робочому місці та вдома в маєтку першого заступника голови ОДА знайшли валізу з 300 тисячами доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких були сейфи із золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом.

Але попри те, що було заявлено про групу високопосадовців, судили лише Романчука.