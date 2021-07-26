На початку тижня долар та євро подешевшали: курс валют на 26 липня

Гривня після вихідних зміцнила позиції

Національний банк України на 26 липня встановив курс долара на рівні 27,04 грн. Це на 15 коп. менше, ніж було перед вихідними. Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро подешевшав на 19 коп. Коштує 31,84 грн.

Курс російського рубля – 36 коп.

В обмінниках долар купують по 27,04 грн. Продають по 27,12 грн.

За євро пропонують 31,82 грн. Продають по 31,95 грн.

Російський рубль купують по 35 коп. Продають по 36.

Нагадаємо, недавно повідомлялося, що експерти розповіли, як буде поводитися долар в липні. Опуститься ще курс? Чи побачимо в обмінниках долар дешевше 27? Чи це вже початок осінньої девальвації гривні?

Гривня продовжує зміцнюватися, її курс наближається до 27 грн/долар у готівковому продажі. На тижні, що минає, це сталося стрибкоподібно: слабкий спадний тренд у п’ятницю раптом прискорився в рази і за один день долар подешевшав більше, ніж за весь тиждень.

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