НБУ визначив три варіанти використання е-гривні

Нацбанк провів дослідження міжнародного досвіду та ознайомився з думкою учасників фінансового ринку

За підсумками опитування учасників фінансового ринку НБУ зосередиться на трьох варіантах використання е-гривні.

Національний банк України зосередиться на опрацюванні трьох можливих варіантах використання цифрової валюти центробанку е-гривні. Про це повідомляє пресслужба регулятора за підсумками опитування учасників ринку.

«Ми вже маємо практичний досвід реалізації пілотного проєкту з випуску е-гривні в 2018 році. Зараз ми зосереджені на пошуку ефективного способу її використання», – відзначили в НБУ.

За підсумками опитування в Нацбанку відзначили, що на думку учасників ринку, перспективним «юзкейсом» е-гривні потенційно може стати її використання для роздрібних безготівкових платежів (перш за все – Р2Р перекази між фізичними особами та операції електронної комерції).

Ще одним варіантом використання цифрової валюти можуть стати транскордонні платежі (перш за все – Р2Р перекази між фізичними особами). Цей варіант виявився на другому місці за популярністю серед учасників опитування.

Також респонденти проявили значну зацікавленість до потенціалу е-гривні як інструменту для здійснення операцій у сфері віртуальних активів.

Відзначається, що варіант використання е-гривні як інструменту для цільових соціальних виплат (G2P) зайняв передостаннє місце за кількістю набраних балів. При цьому 77% респондентів підтримали цей варіант в разі, якщо на базі електронної гривні будуть введені «програмовані» цільові гроші. Такі кошти можуть бути витрачені виключно на конкретні цілі або в конкретний період часу).

Основою для подальшої обробки регулятором варіантів використання е-гривні стануть:

е-гривня для роздрібних безготівкових платежів з можливим функціоналом «програмованих» грошей і можливістю здійснення цільових соціальних виплат;

е-гривня для використання в сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);

е-гривня для транскордонних платежів.

Що таке е-гривня

Е-гривня – це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейна, але це не робить її криптовалютою.

Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій шляхом відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжним дорученням, платіжним карткам та електронним грошам.