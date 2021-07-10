НБУ визначив три варіанти використання е-гривні
Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій
Нацбанк провів дослідження міжнародного досвіду та ознайомився з думкою учасників фінансового ринку
За підсумками опитування учасників фінансового ринку НБУ зосередиться на трьох варіантах використання е-гривні.
Національний банк України зосередиться на опрацюванні трьох можливих варіантах використання цифрової валюти центробанку е-гривні. Про це повідомляє пресслужба регулятора за підсумками опитування учасників ринку.
«Ми вже маємо практичний досвід реалізації пілотного проєкту з випуску е-гривні в 2018 році. Зараз ми зосереджені на пошуку ефективного способу її використання», – відзначили в НБУ.
За підсумками опитування в Нацбанку відзначили, що на думку учасників ринку, перспективним «юзкейсом» е-гривні потенційно може стати її використання для роздрібних безготівкових платежів (перш за все – Р2Р перекази між фізичними особами та операції електронної комерції).
Ще одним варіантом використання цифрової валюти можуть стати транскордонні платежі (перш за все – Р2Р перекази між фізичними особами). Цей варіант виявився на другому місці за популярністю серед учасників опитування.
Також респонденти проявили значну зацікавленість до потенціалу е-гривні як інструменту для здійснення операцій у сфері віртуальних активів.
Відзначається, що варіант використання е-гривні як інструменту для цільових соціальних виплат (G2P) зайняв передостаннє місце за кількістю набраних балів. При цьому 77% респондентів підтримали цей варіант в разі, якщо на базі електронної гривні будуть введені «програмовані» цільові гроші. Такі кошти можуть бути витрачені виключно на конкретні цілі або в конкретний період часу).
Основою для подальшої обробки регулятором варіантів використання е-гривні стануть:
- е-гривня для роздрібних безготівкових платежів з можливим функціоналом «програмованих» грошей і можливістю здійснення цільових соціальних виплат;
- е-гривня для використання в сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);
- е-гривня для транскордонних платежів.