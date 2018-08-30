На Рівненщині за газ боргує кожен другий споживач



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Якщо споживач не може оплатити усю суму заборгованості, він має право укласти договір реструктуризації

Станом на 1 серпня 2018 р. на Рівненщині більше 40% споживачів природного газу мають заборгованість перед ТОВ «Рівнегаз Збут» за спожитий газ. Загальний борг клієнтів компанії, що використовують газ в побуті, перевищив 164 млн грн. Це на 36 % більше, порівняно з минулим роком.

Частіше ухиляються від сплати рахунків за спожитий газ власники великих приватних будинків. В той же час споживачі із невеликими доходами намагаються вчасно розраховуватись.

«Ми продовжуємо активну роботу зі споживачами-боржниками. Для того щоб забезпечити безперебійне газопостачання нашим клієнтам, ми по винні вчасно розраховуватися з його власником - НАК «Нафтогаз Україна» за уже спожиті обсяги природного палива», - сказав директор «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник.

Що стосується злісних боржників, то згідно чинного законодавства, компанія-постачальник газу змушена припиняти їм поставки газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. За 7 місяців цього року було вручено майже 3561 тис. попереджень на загальну суму заборгованості 28,181 млн грн.

Якщо реакції і розуміння з боку споживача немає, за дорученням на відключення постачальника відбувається припинення газопостачання, а справа передається до суду. З початку року було відключено 538 домогосподарств. Після відключення майже 30% споживачів погашають заборгованість на протязі кількох днів. Для відновлення газопостачання необхідно погасити не лише борг, а й відшкодувати витрати за відновлення газопостачання. Ще 140 справ боржників було передано до суду.

Якщо споживач не може оплатити усю суму заборгованості, він має право укласти договір реструктуризації.

ТОВ «Рівнегаз Збут» також нагадує споживачам-боржникам, що органи соціального захисту населення не призначають субсидію споживачам, які мають прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг газопостачання. Тому необхідно знайти можливість розрахуватися за спожитий газ для недопущення подальшого накопичення боргів та припинення газопостачання а також уникнення зайвих витрат у зв’язку із повторним підключенням газопостачання.