«Газпром» направив у Стокгольм відповідь на «транзитний» позов «Нафтогазу»



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Процесуальний графік в арбітражі Стокгольма в даний час не складений

Російський «Газпром» направив відповідь за позовом «Нафтогазу України» в арбітражі Стокгольма з перегляду тарифу на транзит газу.

Про це йдеться в опублікованій на сайті «Газпрому» Консолідованій проміжній скороченій фінансовій звітності, підготовленій відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

«10 липня 2018 року НАК «Нафтогаз України» подала в Арбітражний інститут Торговельної палати м. Стокгольма, Швеція прохання про арбітраж з вимогою про перегляд тарифу на транзит газу через територію України з 18 березня 2018 року і про стягнення з ПАТ «Газпром» суми у розмірі 11 580 млн дол. США за період з 18 березня 2018 року до закінчення терміну дії чинного контракту на транзит (до 31 грудня 2019 року). ПАТ «Газпром» подало відповідь на прохання про арбітраж 14 серпня 2018 року. Процесуальний графік в даний час не складений», – йдеься в документі.

Як відомо, «Нафтогаз» судиться з «Газпромом» від 2014 року щодо двох великих питань: ціни на російський природний газ і транзит.

Раніше повідомлялося, що державна компанія «Нафтогаз» не має наміру об’єднувати переговори про продовження транзитної угоди з Росією та можливе укладання мирної угоди з «Газпромом» в межах суперечки у Стокгольмському арбітражі.

Також у «Нафтогазі» заявили, що негайне проведення відокремлення оператора газотранспортної системи зараз неможливе через чинний транзитний контракт з російським «Газпромом».

4 липня «Нафтогаз» повідомив, що Швейцарський суд округу Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать російському «Газпрому».

Раніше у Швейцарії судові пристави провели опис майна в офісі компанії, яка будує «Північний потік-2», в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору «Газпрому» з «Нафтогазом України».

Нагадаємо, за підсумками двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» винен «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.