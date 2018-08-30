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    Економіка та фінанси

    «Газпром» направив у Стокгольм відповідь на «транзитний» позов «Нафтогазу»

    • Розсилка
    «Газпром» направив у Стокгольм відповідь на «транзитний» позов «Нафтогазу»

    Процесуальний графік в арбітражі Стокгольма в даний час не складений

    Російський «Газпром» направив відповідь за позовом «Нафтогазу України» в арбітражі Стокгольма з перегляду тарифу на транзит газу.

    Про це йдеться в опублікованій на сайті «Газпрому» Консолідованій проміжній скороченій фінансовій звітності, підготовленій відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

    «10 липня 2018 року НАК «Нафтогаз України» подала в Арбітражний інститут Торговельної палати м. Стокгольма, Швеція прохання про арбітраж з вимогою про перегляд тарифу на транзит газу через територію України з 18 березня 2018 року і про стягнення з ПАТ «Газпром» суми у розмірі 11 580 млн дол. США за період з 18 березня 2018 року до закінчення терміну дії чинного контракту на транзит (до 31 грудня 2019 року). ПАТ «Газпром» подало відповідь на прохання про арбітраж 14 серпня 2018 року. Процесуальний графік в даний час не складений», – йдеься в документі.

    Як відомо, «Нафтогаз» судиться з «Газпромом» від 2014 року щодо двох великих питань: ціни на російський природний газ і транзит. 

    Раніше повідомлялося, що державна компанія «Нафтогаз» не має наміру об’єднувати переговори про продовження транзитної угоди з Росією та можливе укладання мирної угоди з «Газпромом» в межах суперечки у Стокгольмському арбітражі.

    Також у «Нафтогазі» заявили, що негайне проведення відокремлення оператора газотранспортної системи зараз неможливе через чинний транзитний контракт з російським «Газпромом».

    4 липня «Нафтогаз» повідомив, що Швейцарський суд округу Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать російському «Газпрому».

    Раніше у Швейцарії судові пристави провели опис майна в офісі компанії, яка будує «Північний потік-2», в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору «Газпрому» з «Нафтогазом України».

    Нагадаємо, за підсумками двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» винен «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.

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