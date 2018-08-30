Державна регуляторна служба не підтримує уніфікацію тарифів на порожняк



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Ляпіна застерігає, що таке різке підвищення фінансового навантаження на український бізнес може мати істотні негативні наслідки для виробництва

Державна регуляторна служба не підтримує наказ Мінінфраструктури «Про внесення змін в коефіцієнти, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів». Про це заявила 30 серпня на засіданні глава ДРС Ксенія Ляпіна.

«У цьому вигляді, думаю, що ні», - сказала вона, відповідаючи на питання, чи підтримує ДРС ініціативу Мінінфраструктури, пише minprom.ua.

Ляпіна підкреслила, що в результаті запропонованої міністерством уніфікації відбудеться суттєве підвищення витрат вантажовідправників. «Федерація металургів і інші промислові асоціації оцінюють зростання витрат в 5,6-5,2 млрд грн., «Укрзалізниця» - в 2,3 млрд грн. Але визнано всіма, що це буде мільярдне підвищення витрат суб'єктів господарювання», - зазначила Ляпіна.

При цьому глава ДРС звернула увагу на зростання витрат на перевезення вантажів залізничним транспортом, яке сталося з осені минулого року. «Це підвищення накладається на попередні. Не тільки на осіннє 15-відсоткове підвищення тарифу, а й на істотне зростання фінансового навантаження на вантажовідправників через дерегуляцію вагонної складової. У короткостроковій перспективі це призвело до зростання як вартості вагонів «Укрзалізниці», так і приватного вагонного парку. Таким чином, відсоток цього навантаження доходить до 50% за півроку, що в принципі вже фатально для бізнесу», - сказала вона.

Ляпіна застерігає, що таке різке підвищення фінансового навантаження на український бізнес може мати істотні негативні наслідки для виробництва. «Уже сьогодні деякі компанії втрачають європейські ринки через те, що не можуть виконати вчасно свої зобов'язання. Ці фактори суттєво знижують як доходи самих підприємств, так і доходи держави, які в першу чергу складаються з податків від таких істотних і бюджетоутворюючих галузей, як металургія, хімія, будівництво та аграрний сектор», - підкреслила глава ДРС.

«Давайте допоможемо знайти компромісний варіант, щоб, з одного боку, «Укрзалізниця» вирішила проблему адміністрування, але який поки що не буде суттєво впливати на зростання витрат вантажовідправників», - резюмувала Ляпіна.

Нагадаємо, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і «Укрзалізниці» щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства «Про внесення змін в коефіцієнти, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів». На їхню думку, запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників в грошовому вимірі на 5 млрд грн. на рік.