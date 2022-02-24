Нацбанк обмежив зняття готівки

Водночас НБУ не обмежує жодних безготівкових операцій

Національний банк обмежив зняття готівки у межах 100 тисяч гривень на день, проте безготівкові операції не обмежуються.

«Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій. Обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнта на 100 тисяч грн на день, це без зарплати та соцвиплат», – повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Він додав, що банкомати підкріплюються готівкою.

Також Нацбанк заборонив видавання готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та планів уряду.

За словами Шевченка, банки сьогодні відкриваються та продовжують працювати. Але з урахуванням обмежень, які необхідні для збереження життя та здоров'я людей.

«Банківська система продовжує працювати у звичайному режимі. Ми вживаємо необхідних заходів для фінансової стабільності», – заявив голова Нацбанку.

Зазначимо, що є складності з роботою сервісу «Приват24», неможливо здійснити операції.

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