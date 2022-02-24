Оперативні дані: російські війська вторглися на 5 км на двох напрямках

Основні удари були нанесені о 5 ранку по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів і центрів військового управління

Російські війська у ході атаки на Україну вторглися на двох напрямках на відстань до п'яти кілометрів. Про це розповів на брифінгу в Офісі президента колишній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він повідомив, що це спостерігається на півночі Харківської та Чернігівської області.

«Основні удари були нанесені о 05:00 по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів і центрів військового управління. За нашими попередніми оцінками, дані уточнюються, перший удар провалився. Втрати є, але вони незначні і не знизили боєздатність Збройних сил України та інших силових структур», – зазначив він.

За його словами, на деяких напрямках російська армія вклинилася на територію України.

«За попередніми даними, є незначне вклинення противника на відстань до 5 км, спостерігається на півночі Харківської області, Чернігівській ближче до Сум і дані, які вимагають перевірки, можливо на Волинському напрямку. Але там за інформацією, яка надійшла, відбито просування», – додав Арестович.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

На Херсонщині від ворожого аавіаудару загинув український прикордонник.

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