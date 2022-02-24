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    Політика

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян (відео)

    На вулицях збільшено кількість патрулів - Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян (відео)
    На вулицях збільшено кількість патрулів
    фото з відкритих джерел

    Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел

    Сьогодні, 24 лютого, голова Національної поліції України Ігор Клименко підняв органи та підрозділи Нацполіції по бойовій тривозі. Цей захід пов'язаний із агресією Російської Федерації на території України.

    Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Нацполіція попросила громадян залишатися вдома та не створювати зайвих заторів на дорогах. Якщо почуєте сирену спускайтеся в укриття.

    Поліцейські забезпечуватимуть правопорядок та надаватимуть громадянам необхідну допомогу та інформацію.

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    Теги: Росія поліція Ігор Клименко
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    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян (відео)