Курс долара зреагував різким стрибком на події в Україні

Курс виріс до 29,60 грн за долар

Національний банк України на середу, 23 лютого, встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,99 гривень за долар. Утім до обіду в обмінниках курс виріс вже до 29,60 грн за долар. Піднялося у ціні і євро. Станом на 14 годину дня за євро просили 33,60 гривні.

Відповідно купити долари можна по курсу 30,50 гривні за долар, а євро по курсу 34, 50 гривні за євро.

Станом на 15:30, за даними Finance.ua, котирування гривні до долара на міжбанку встановилися на рівні 29,52-29,57 гривні. Курс гривні до євро знизився до 33,49-33,54 гривні за євро. Станом на 16:05 котирування гривні до долара – 29,43-29,48 гривні, котирування гривні до євро - 33,40 - 33,46 гривні.

На готівковому ринку середні котирування гривні до долара становлять 29,829-30,22 гривні. Євро купують за 33,15 гривні, продають за 34,21 гривні.

На «чорному» ринку долар торгується за 29,77 – 30,41 гривні, євро – 33,79 – 34,40 гривні.

Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, зараз ринок перебуває під пресингом продавців. НБУ активно заливає ринок доларом, щоб збити ажіотаж. Настрої на ринку переважно песимістичні. Ризики ескалації залишаються, і це відображається у стрімкій купівлі на відкритті, пише «Сьогодні».

«Новини змінюються щогодини, і це впливає на ринок і настрої його учасників. Нерезиденти активно виходить з гривні. До розпродажу приєдналися і локальні інвестори, оцінюючи сформовані ризики й гнітюче новинне тло», – каже аналітик. Він вважає, що подальший рух курсу залежатиме тільки від подальших новин.

До слова, Нацбанк запевнив, що банківська система України після запровадження надзвичайного стану працюватиме без змін.

Нагадаємо, курс долара демонструє нестабільність на тлі російської агресії. Раніше представник Банкової повідомив, чого чекати від курсу долара найближчим часом.