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    Економіка та фінанси

    Нацбанк підвищив облікову ставку до 9% річних

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    НБУ&nbsp;оцінює баланс ризиків щодо облікової ставки &laquo;як зміщений вгору&raquo; - Нацбанк підвищив облікову ставку до 9% річних
    НБУ оцінює баланс ризиків щодо облікової ставки «як зміщений вгору»
    фото з відкритих джерел

    Облікову ставку підвищено з дотеперішніх 8,5%

    Національний банк України підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів – до 9% річних із дотеперішніх 8,5%, йдеться на сайті НБУ.

    «Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 9% річних. Це рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%», – йдеться в повідомленні.

    Регулятор зазначив, що оцінює баланс ризиків щодо облікової ставки «як зміщений вгору».

    «У разі подальшої реалізації проінфляційних ризиків Національний банк готовий підвищувати ключову ставку на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики», – йдеться в повідомленні.

    На початку грудня Нацбанк змінив розрахунок офіційного курсу гривні. Запроваджується підхід, відповідно до якого до розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні братимуться лише угоди з найрелеватнішим обсягом для українського міжбанківського ринку, а саме від $0,1 до $5 млн.

    Наприкінці листопада Нацбанк продав рекордний тижневий обсяг валюти.

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    Теги: інфляція Національний банк економіка банк бізнес уряд НБУ
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    Нацбанк підвищив облікову ставку до 9% річних