Нацбанк змінив розрахунок офіційного курсу гривні

Нацбанк публікуватиме значення офіційного курсу гривні, а також облікову ціну банківських металів на пів години раніше

Національний банк оновлює підходи до розрахунку та оприлюднення офіційного та довідкового курсу гривні до іноземних валют. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З 4 січня 2022 року НБУ розраховуватиме офіційний курс гривні до іноземних валют та довідкове значення курсу гривні до долара США за оновленою методологією та публікуватиме значення офіційного курсу гривні, а також облікову ціну банківських металів на пів години раніше.

Ухвалені зміни зокрема передбачають:

Коригування підходів до відсікання угод з екстремальними параметрами.

Запроваджується підхід, відповідно до якого до розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні братимуться лише угоди з найрелеватнішим обсягом для українського міжбанківського ринку, а саме від $0,1 до $5 млн.

Натомість Нацбанк відмовиться від відсікання угод, обсяг яких більш ніж на два стандартних відхилення відрізняється від середньоарифметичного обсягу ряду угод.

Також з 4 січня 2022 року на першому етапі відсікання з розрахунку вилучатимуться угоди, що відрізняються на 2% від медіани курсу первісного ряду угод, а не від середньоарифметичного значення курсу первісного ряду угод, що передбачає чинна методологія;

Зміну часу збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют, облікової ціни банківських металів, а також зміну часу їх оприлюднення.

Час збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют та облікової ціни банківських металів (як за угодами грн/$, так і за індикаторами BFIX) буде змінено з 15:30 на 15:00 за київським часом. Зазначені індикатори оприлюднюватимуться відповідно до 15:30 (наразі – до 16:00);

Визначення механізму розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США за особливих умов.

Порядок розрахунку довідкового курсу гривні до долара США за особливих умов буде встановлено аналогічно до існуючого механізму розрахунку офіційного курсу гривні до $ за особливих умов та встановлено час контролю доступної кількості угод, а саме – 11:30 за київським часом.

Запровадження такого порядку унеможливить ситуацію, за якої довідкове значення курсу гривні до долара США в окремий день може не розраховуватися через низьку активність ринку або технічні проблеми. На сьогодні такий механізм визначено лише для розрахунку офіційного курсу гривні до долара США.

За оцінками НБУ, відповідні зміни сприятимуть:

зменшенню втрат даних під час розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні до долара США на етапі відсікання угод з екстремальними параметрами;

підвищенню зручності використання офіційного курсу гривні до іноземних валют як фінансового індикатора (бенчмарка) під час розрахунків за угодами в день його встановлення;

забезпеченню безперервності розрахунку індикаторів валютного ринку, що необхідно для виконання принципів IOSCO для фінансових індикаторів.

Зміни затверджені постановою правління НБУ №127, яка набирає чинності з 4 січня 2022 року.

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