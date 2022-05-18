Нацбанк пояснив, які грошові перекази за кордон дозволені під час війни

Ліміт для переказу 100 тисяч гривень з валютних карток спільний для P2P-переказів та операцій quasi cash

Українці з гривневих платіжних карток під час війни можуть переказувати кошти на картки фізичних осіб за кордоном в межах ліміту 100 тисяч гривень на місяць

Національний банк під час війни ввів обмеження на транскордонні операції громадян. У НБУ роз'яснили, у межах яких лімітів українці можуть здійснювати прямі Р2Р-перекази та quasi cash (квазікеш) операції.

Що таке P2P-перекази?

P2P-перекази – це перекази з картки на картку, у перекладі з англійської peer-to-peer означає «від особи до особи». Тобто це коли одна фізична особа зі своєї картки здійснює переказ на картку іншої особи. Під час цієї операції списується відповідна сума коштів з однієї банківської картки та зараховується на іншу.

У яких обсягах українці можуть здійснювати P2P-перекази?

З гривневих платіжних карток громадяни можуть переказувати кошти на картки фізичних осіб за кордоном в межах ліміту 100 тисяч гривень на місяць.

Крім того, українці мають змогу здійснювати перекази на картки за кордоном зі своїх валютних платіжних карток у межах окремого ліміту у 100 тисяч гривень на місяць (це понад три тисячі доларів).

Отже, загалом людина, яка має кошти на гривневій і валютній картці, може переказати до 200 тисяч гривень на місяць (до 100 тисяч гривень зі своєї гривневої картки та до 100 тисяч гривень зі своєї валютної картки) на картку родичам або близьким, які тимчасово перебувають за межами України через війну.

Ліміт для переказу 100 тисяч гривень з валютних карток спільний для P2P-переказів та операцій quasi cash. Тобто, якщо людина переказала зі своєї української валютної картки на картку за кордоном 100 тисяч гривень в еквіваленті, то здійснити у цей місяць операції quasi cash вже не можна. І навпаки, якщо вичерпаний ліміт у 100 тисяч гривень за операціями quasi cash, то в цей місяць вже не можна робити Р2Р-перекази.

Що таке операції quasi cash?

До операцій quasi cash, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Приклад такої операції – це поповнення за допомогою платіжної картки гаманця криптобіржі.

Які обмеження діють на операції quasi cash?

Такі операції громадяни можуть здійснювати лише з валютних платіжних карток у межах ліміту до 100 тисяч гривень в еквіваленті (це понад три тисячі доларів) на місяць.

«Здійснення операцій quasi cash за допомогою гривневих платіжних карток тимчасово заборонено», – йдеться в повідомленні

У НБУ звертають увагу, що відсутні обмеження на здійснення переказів з метою оплати витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах, транспортуванням хворих та оплата навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, які можуть здійснюватися без обмежень.

Також для сприяння діяльності волонтерів, фізичним особам дозволено переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тисяч гривень в еквіваленті (це понад 13,5 тисяч доларів).

До таких товарів належать бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каримати та засоби для надання домедичної допомоги.

Нагадаємо, що Національний банк планує пом'якшити деякі валютні обмеження, введені з першого дня війни.