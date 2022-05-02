НБУ каратиме банки за порушення обмежень воєнного стану: що загрожує фінустановм

Нацбанк розширив перелік підстав для застосування штрафу в розмірі до 1% від статутного капіталу банку

Постанова НБУ набирає чинності з 2 травня 2022 року

Національний банк України ухвалив зміни до Положення про застосування заходів впливу, якими розширено перелік підстав для застосування штрафу в розмірі до 1% від статутного капіталу банку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відтепер такий штраф може бути застосований за порушення банком вимог нормативно-правових актів Національного банку, що визначають особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану чи особливого періоду.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 29 квітня 2022 року № 86 «Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу», що набирає чинності з 2 травня 2022 року.

До слова, з першого дня війни НБУ заборонив продаж валюти. Популярний спосіб покупки доларів через онлайн-банкінг виявився заблокованим, але українські користувачі виявили легальну можливість конвертувати гривню у валюту, використовуючи функціонал фінтех-додатку Revolut та платіжних систем PayPal та Wise. Саме через війну сервіси в березні повноцінно запрацювали для українців.

Тож, НБУ заборонив проводити транскордонні операції quasi cash (квазікеш) з гривневими рахунками. До quasi cash відносять покупку віртуальних активів, зокрема криптовалют, поповнення електронних гаманців, брокерських чи форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків. Водночас фізичні особи можуть здійснювати з рахунків у національній валюті міжнародні Р2Р-перекази з лімітом 100 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, окрім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,2549 грн за долар.

15 квітня більшість банків відновили продаж готівкової валюти після дозволу Національного банку, встановивши її курс на максимально дозволеному рівні – офіційний курс плюс 10%.



