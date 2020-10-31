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    Економіка та фінанси

    Нацбанк прогнозує відновлення відтоку валюти у 2021 році

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    <p>У поточному році платіжний баланс України, за прогнозами НБУ, вперше за кілька років буде позитивним</p> - Нацбанк прогнозує відновлення відтоку валюти у 2021 році

    У поточному році платіжний баланс України, за прогнозами НБУ, вперше за кілька років буде позитивним

    У 2021 року пожвавлення економічної діяльності й імпорту призведе до повернення дефіциту платіжного балансу

    Відтік валюти з України за всіма фінансовими операціями перевищить її приплив вже в 2021 році.

    Про це йдеться в щомісячному аналітичному огляді Нацбанку, опублікованому 30 жовтня.

    У ньому наголошується, що в 2020 році через карантинні обмеження скоротився імпорт товарів і послуг, що «вимиває» валюту з країни.

    Тоді як попит на експорт сировини, що дає приплив валюти, залишався стійким. Разом зі зростанням цін на основні позиції українського експорту це призвело до позитивного платіжного балансу в 2020 році із сальдо на рівні 2,9% від ВВП.

    Але в 2021 році пожвавлення економічної діяльності й імпорту завдяки відновленню споживчого попиту, реалізації відкладеного інвестиційного попиту, а також відновлення подорожей призведе до повернення дефіциту платіжного балансу, прогнозують в НБУ.

    Нацбанк відзначає, що фінансування валютного дефіциту насамперед залежить від продовження співпраці з МВФ, що є умовою відновлення припливу боргового капіталу.

    Раніше Нацбанк назвав головну причину послаблення гривні.

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