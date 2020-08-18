Глава Нацбанку України оцінив наслідки підвищення мінімальної зарплати



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Підняття мінімальної зарплати до 6500 грн у 2021 році вплине на ціни менше, ніж в 2017 році, припустив Кирило Шевченко

За словами глави НБУ, підвищення мінімальної зарплати підтримає внутрішній попит

Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн в місяць не матиме негативних наслідків для економіки і не призведе до зростання цін.

Таку думку в інтерв'ю «РБК-Україна» висловив голова Національного банку Кирило Шевченко.

«Зараз дуже популярна тема – обговорювати вплив підвищення мінімальної зарплати на інфляцію. Але скажу вам, що підвищення зарплати з 4700 до 5000 грн практично не позначиться на загальному рівні інфляції», – сказав він.

У той же час підняття мінімальної зарплати до 6500 грн у 2021 році вплине на ціни менше, ніж в 2017 році, коли мінімальну зарплату підняли з 1600 до 3200 грн, припустив глава НБУ.

«Це дискусійне питання. Зараз через загальний низький попит в умовах коронокризи цей ефект на ціни буде істотно меншим, ніж у 2017 році. Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають доволі песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів», – зазначив Шевченко.

У той же час, за словами глави НБУ, підвищення мінімальної зарплати підтримає внутрішній попит, а, відповідно, і економіку, на етапі відновлення після кризи.

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.