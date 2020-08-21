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    Економіка та фінанси

    Банки, які не виконують нормативи. Нацбанк оприлюднив список

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    Банки, які не виконують нормативи. Нацбанк оприлюднив список

    Промінвестбанк став лідером по порушеним нормативам

    Із 75 банків на 1 серпня хоча б один норматив порушили 12 банків, тоді як на 1 липня порушників було 11.

    За даними НБУ, серед порушників з’явився банк «Аркада», який порушував норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR, не менше 100%). Його показник становив 60,23%.

    Зазначимо, що в червні LCR у всіх валютах і LCR у іноземній валюті ніхто не порушував.

    У липні норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов`язаними з банком особами (Н9, не більше 25%) порушували: Перший інвестицій банк (59,23%), Мегабанк (51,94%), Мотор-Банк (49,85%), Юнекс Банк (30,55%).

    Зазначимо, що більшість банків привели значення Н9 до вимог НБУ. Станом на 1 липня 2020 року значення Н9 по банківській системі становить 4,09%, що значно нижче нормативу (не більше 25%).

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    Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7, не більше 25%) порушували Промінвестбанк (77,25%), Індустріалбанк (74,66%), Сбербанк (57,67%), Місто Банк (38,13%), Укрексімбанк (35,57%), Ощадбанк (28,37%).

    Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1, не більше 10%) порушували Промінвестбанк (130,6%), Ощадбанк (128,8%), ПриватБанк (89,1%), Індустріалбанк (16,4%).

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    Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2, не більше 10%) порушував Промінвестбанк (132,9%).

    Таким чином Промінвестбанк знову став лідером по порушеним нормативам (3 порушення).

    Інші банки-порушники не виконували по один – два нормативу.

    Джерело: finclub.net

    Ощадбанк банки норматив Приватбанк НБУ
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