Банки, які не виконують нормативи. Нацбанк оприлюднив список

Промінвестбанк став лідером по порушеним нормативам

Із 75 банків на 1 серпня хоча б один норматив порушили 12 банків, тоді як на 1 липня порушників було 11.

За даними НБУ, серед порушників з’явився банк «Аркада», який порушував норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR, не менше 100%). Його показник становив 60,23%.

Зазначимо, що в червні LCR у всіх валютах і LCR у іноземній валюті ніхто не порушував.

У липні норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов`язаними з банком особами (Н9, не більше 25%) порушували: Перший інвестицій банк (59,23%), Мегабанк (51,94%), Мотор-Банк (49,85%), Юнекс Банк (30,55%).

Зазначимо, що більшість банків привели значення Н9 до вимог НБУ. Станом на 1 липня 2020 року значення Н9 по банківській системі становить 4,09%, що значно нижче нормативу (не більше 25%).