Нацбанк України став членом Глобальної мережі фінансових інновацій

Членство у мережі GFIN надасть Національному банку можливість обміну досвідом, інформацією та аналітичними звітами між регуляторами різних країн світу

НБУ активно працює над створенням в Україні повноцінної фінтех-екосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугам

Національний банк України приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій (Global financial innovation network, GFIN).

Як повідомив регулятор, це дасть можливість українському центробанку підвищити рівень проникнення інновацій до фінансового сектору та сприятиме реалізації завдань Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.

Серед переваг членства у GFIN у НБУ назвали наступні:

залученість до обміну досвідом, інформацією та аналітичними звітами між регуляторами різних країн світу

експертна допомога у побудові регуляторної «пісочниці» відповідно до кращих світових практик;

вивчення інноваційних рішень для повноцінного розуміння ймовірних ризиків, сучасних підходів та методології регулювання фінтех-ринку.

«Національний банк активно працює над створенням в Україні повноцінної фінтех-екосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами. Її створення передбачає сталий розвиток інновацій, посилення конкуренції на фінансовому ринку, перехід до Cashless economy, а також підвищення фінансової грамотності споживачів та бізнесу», — заявив директор департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук.

«Ми сподіваємося на подальші успішні кроки у напрямі ефективного розвитку фінтеху завдяки участі у Глобальній мережі фінансових інновацій. Адже цей міжнародний інформаційний хаб регуляторів та центробанків опікується розвитком Finteh, RegTech, SupTech та іншими інноваціями, що підвищують захищеність, безпеку та доступність фінансових послуг, а також рівень комунікацій між регуляторами та гравцями цього ринку», – додав начальник управління європейської інтеграції та міжнародних програм НБУ Володимир Кучин.

Глобальна мережа фінансових інновацій (GFIN) офіційно заснована у січні 2019 року як об'єднання регуляторів фінансових ринків та приватних компаній, що працюють у сфері фінтех.

Це мережа з понад 60 організацій, метою яких є розвиток фінансових інновацій для підвищення рівня задоволення потреб споживачів. Об'єднання прагне забезпечити можливості для ефективної взаємодії фінтех-компаній з регуляторами, а також створити можливості для масштабування інновацій на міжнародному рівні.