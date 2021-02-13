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    Економіка та фінанси

    Нацбанк за тиждень купив на міжбанку $110 млн

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    Нацбанк за тиждень купив на міжбанку $110 мільйонів - Нацбанк за тиждень купив на міжбанку $110 млн
    Нацбанк за тиждень купив на міжбанку $110 мільйонів
    Фото з відкритих джерел

    Регулятор у цей період не здійснював операцій з продажу валюти

    Нацбанк у період з 8 по 12 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку $110 млн.

    Про це свідчать дані НБУ.

    $40 млн Нацбанк придбав за принципом вибору найкращої ціни, а $70 млн за єдиним курсом.

    Регулятор у цей період не здійснював операцій з продажу валюти.

    У перший тиждень лютого Нацбанк вперше від початку року почав купувати валюту. З 1 по 5 лютого 2021 року Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку $90 млн.

    В період з 18 по 22 січня та з 25 по 29 січня Нацбанк не купував і не продавав валюту на міжбанку.

    У період з 11 по 16 січня Нацбанк викупив на ринку $20 млн, а в період з 4 по 6 січня — придбав на ринку $20 млн і продав стільки ж.

    У 2020 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку $4 929 млн, продав – $3 891 млн. Із використанням функціоналу Matching в 2020 році було куплено $478,5 млн, а продано $802 млн.

    У ході валютних аукціонів було продано $270,1 млн, при цьому валюта не купувалася на аукціонах.

    За єдиним курсом було куплено $4 450,5 млн, продано – $2 818,9 млн.

    Для порівняння, у 2018 році НБУ купив на міжбанку $3 173,78 млн, продав – $1 801,82 млн.

    У 2019 Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку $8 462,6 млн, продав – $529,23 млн.


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    Теги: курс валют валютні операції ціни НБУ
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