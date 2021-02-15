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    Думки вголос

    Українська влада образилася на МВФ

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українська влада образилася на МВФ

    Не можна постійно робити дурниці і вважати, що якщо нема покарання, то буде так завжди

    Українська влада: дуже треба гроші. МВФ, дайте грошей

    МВФ: робіть реформи

    Українська влада не робить реформи, частину реформ ломають

    Українська влада: дуже треба гроші. МВФ, дайте гроші.

    МВФ: ви не зробили реформи, ви поламали антикорупцію і не зробили справжню судову реформу. Грошей не буде поки не виправите

    Українська влада: ах ви застранці, ми образились, ми вам ще покажемо

    Українська влада продовжує ламати реформи і планує звільнити директора НАБУ. При тому, що не робити цього обіцяли і МВФ і всім послам. При тому, що незалежна антикорупційна інфраструктура то є важлива реформа з програми МВФ, частина співробітництва з ЄС і т д

    «Ой все». Це зараз позиція української влади. Вони образились на МВФ. Влада образилась як маленька дитинка, який не дали цукерку через те, що ця дитинка погано поводилась.

    «Ой все». І вирішили в пику їм звільнити Ситника.

    І не важливо, чи вони просто образились на МВФ і вважають Ситника агентом МВФ, Заходу, Сороса, Ротшильда, і рептилоїдів з Білом Гейтсом.

    Чи образились на НАБУ за Татарова, бо ті знайшли корупціонера в офісі президента.

    Чи образились за те, що НАБУ вирішило прийти за Степановим, який закупляв вакцину через посередників.

    Це у будь-якому випадку низько, тупо і погано закінчиться. Бо не може президент розповідати, що він борець з корупцією і одночасно звільняти людину, яка дійсно бореться з корупцією. Не може президент ставати на одну сторону з корупціонерами і вважати, що йому продовжать довіряти.

    Ой все. Вони кажуть зараз. Коли є запас міцності. Якого не буде через кілька місяців.

    Звісно, після того як український владі пробачили Смолія, вони вирішили, що тепер завжди прокатить. Отримали вони такий сигнал. І думають, що так буде завжди. І тому руйнують незалежність НАБУ. Законом. Що принципово відрізняється від ситуації з НБУ. Бо там не було законодавчих змін. А тут мають бути. Не кажучи вже про те, що після звільнення Смолія ми не отримали ні центу від МВФ. Хоч ті і погодилися прислати місію. Наївні.

    Але не можна постійно робити дурниці і вважати, що якщо нема покарання, то буде так завжди. Не буде. Якщо тобі щастить зараз, це не значить, що так буде вічно. Колись не пощастить. І тоді прилетить за всі попередні помилки. Разом. В тоді грошей не дасть ніхто. А гроші треба. І знову тоді постане примара дефолту. Просто тому що хтось не хоче робити реформи. І просто тому, що хтось образився.

    Ой все.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС МВФ реформа НАБУ НБУ
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