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    Економіка та фінанси

    Нацбанк вводить нові правила у споживчому кредитуванні

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    Нацбанк вводить нові правила у споживчому кредитуванні - Нацбанк вводить нові правила у споживчому кредитуванні
    Нацбанк вводить нові правила у споживчому кредитуванні

    Позичальник отримає детальну інформацію про вартість споживчого кредиту в розрізі дат і сум платежів у стандартизованій формі

    Національний банк затвердив оновлені правила розрахунку небанківськими установами ключових показників вартості споживчого кредиту – реальної річної процентної ставки та загальної вартості споживчого кредиту.

    Про це повідомив регулятор на сайті НБУ.

    Нові правила розрахунку цих показників затверджено постановою Правління № 16 від 11.02.21.

    Ці показники повинні містити всі витрати позичальника, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту. Аналогічні правила вже працюють для банків.

    У такий спосіб позичальник ще до підписання договору матиме повну, точну і достовірну інформацію про реальну річну процентну ставку та загальну вартість кредиту в будь-якого кредитодавця – чи то банк, чи то небанківська фінустанова.

    Це дозволить позичальникові з легкістю порівнювати пропозиції банків і небанківських фінустанов та приймати обґрунтовані рішення щодо споживчого кредиту.

    Крім цього, позичальник отримає детальну інформацію про вартість споживчого кредиту в розрізі дат і сум платежів у стандартизованій формі - графіка платежів з обов’язковим додатком, тобто так званим паспортом споживчого кредиту, та договору.

    Небанківські фінустанови та банки повинні керуватися єдиними підходами до розрахунку цих показників.

    Так само однакових підходів вони мають додержуватися у рекламі споживчих кредитів, на офіційних вебсайтах кредитодавців, у місцях надання послуг споживачам та в паспорті споживчого кредиту.

    Небанківські фінансові установи мають до 13 травня 2021 року привести свою діяльність у відповідність до вимог зазначеної постанови.

    Теги: Національний банк кредит банки НБУ
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