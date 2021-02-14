Нацбанк вводить нові правила у споживчому кредитуванні

Позичальник отримає детальну інформацію про вартість споживчого кредиту в розрізі дат і сум платежів у стандартизованій формі

Національний банк затвердив оновлені правила розрахунку небанківськими установами ключових показників вартості споживчого кредиту – реальної річної процентної ставки та загальної вартості споживчого кредиту.

Про це повідомив регулятор на сайті НБУ.

Нові правила розрахунку цих показників затверджено постановою Правління № 16 від 11.02.21.

Ці показники повинні містити всі витрати позичальника, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту. Аналогічні правила вже працюють для банків.

У такий спосіб позичальник ще до підписання договору матиме повну, точну і достовірну інформацію про реальну річну процентну ставку та загальну вартість кредиту в будь-якого кредитодавця – чи то банк, чи то небанківська фінустанова.

Це дозволить позичальникові з легкістю порівнювати пропозиції банків і небанківських фінустанов та приймати обґрунтовані рішення щодо споживчого кредиту.

Крім цього, позичальник отримає детальну інформацію про вартість споживчого кредиту в розрізі дат і сум платежів у стандартизованій формі - графіка платежів з обов’язковим додатком, тобто так званим паспортом споживчого кредиту, та договору.

Небанківські фінустанови та банки повинні керуватися єдиними підходами до розрахунку цих показників.

Так само однакових підходів вони мають додержуватися у рекламі споживчих кредитів, на офіційних вебсайтах кредитодавців, у місцях надання послуг споживачам та в паспорті споживчого кредиту.

Небанківські фінансові установи мають до 13 травня 2021 року привести свою діяльність у відповідність до вимог зазначеної постанови.