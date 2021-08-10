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    Нацбанк випустив пам’ятну монету до 30-річчя Незалежності України: вона буде кольоровою

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    Нацбанк випустив пам&rsquo;ятну монету до 30-річчя Незалежності України - Нацбанк випустив пам’ятну монету до 30-річчя Незалежності України: вона буде кольоровою
    Нацбанк випустив пам’ятну монету до 30-річчя Незалежності України
    Фото з відкритих джерел

    Монету виготовлено з нейзильберу, її характерною прикметою стане кольорова (червоно-чорна) стрічка, яка символізує вишиванку

    У вівторок, 10 серпня, Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету «До 30-річчя незалежності України« номіналом 5 гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Як сказано у повідомленні, ця монета присвячена визначній події - прийняттю Верховною Радою Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Саме в цей день на карті світу з’явилася нова незалежна держава.

    «Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині», – зауважили у пресслужбі Нацбанку.

    Монету виготовлено з нейзильберу, її характерною прикметою стане кольорова (червоно-чорна) стрічка, яка символізує вишиванку.

    Нагадаємо, пам'ятну монету «Маяки України» вагою 16,54 г ввели в обіг з 22 липня. Над її дизайном працювали художник Володимир Таран, а також Олександр і Сергій Харуки.

    Монета, кажуть у НБУ, присвячена засобам навігаційного обладнання.

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    Теги: Національний банк банк монета НБУ
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    Нацбанк випустив пам’ятну монету до 30-річчя Незалежності України: вона буде кольоровою