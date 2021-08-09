Розбиратися ніхто не буде? Клієнтка «Приватбанку» розповіла про шахрайську схему з картками

Клієнтка розповіла, що 7 серпня без її відома сайт aws.amazon.com списав гроші з її карти

Служба підтримки банку переконує, що операцію міг провести хтось, хто має доступ до картки та мобільного клієнтки

У відповідь на звернення до служби підтримки «Приватбанку» щодо незаконного списання коштів за оплату шахраями товарів/послуг клієнтка отримала відповідь, що сума списання незначна, тому банк розбиратися у ситуації не буде. Про свої поневіряння жінка розповіла на сайті Мінфін.

Вона повідомила, що 7 серпня без її відома сайт aws.amazon.com списав гроші з її карти.

«У службі підтримки «Приватбанку» мені сказали, що сума незначна, тому розбиратися ніхто не буде. Також сказали, що сайти можуть зберігати всі дані карт, не розумію як це допустимо. Потрібно прибирати ліміти оплат, включати функцію підтвердження операцій. Не розумію, чому це робиться автоматично! І дуже обурена тим, що є постійний доступ до інформації про карту. Також у банку сказали звертатися на сайт, де була проведена операція. Як? Скажіть як, якщо там немає ніякої контактної інформації. А щоб зв'язатися з службою підтримки потрібно створити свій акаунт, і там купа проблем», – написала клієнтка.

На скаргу клієнтки відповіли у фінансовій установі, відписавшись, що на сторонньому сайті був оформлений токен, який дає можливість проводити оплату згідно з договором, укладеним з компанією, на рахунок якої провели оплату.

На скаргу клієнтки відповіли у фінансовій установі, відписавшись, що на сторонньому сайті був оформлений токен, який дає можливість проводити оплату згідно з договором, укладеним з компанією, на рахунок якої провели оплату.