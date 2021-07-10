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    Тисяча доларів за дві копійки: як виглядає «золота» монетка

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    Непоказна на вигляд монета коштує чималі гроші - Тисяча доларів за дві копійки: як виглядає «золота» монетка
    Непоказна на вигляд монета коштує чималі гроші

    Як розпізнати колекційну монету та за скільки її можна продати

    За монету номіналом 2 копійки випуску 1992 року в Україні пропонують чималі гроші. Нумізмати полюють на рідкісну монету і часом готові заплатити за неї більше тисячі доларів.

    Монети у 2 копійки 1992 року можуть коштувати від декількох сотень гривень до десятків тисяч. Про це інформує РБК-Україна.

    Наприклад, на спеціалізованому ресурсі Мonitex така монетка виставлялася за 90 тисяч гривень. Правда, її вже хтось забрав. Залишилася пропозиція за ціною в 15-20 тисяч гривень.

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    Фото з olx.ua
    Фото з olx.ua
    Фото з olx.ua
    Фото з olx.ua

    Чому так цінують цю монету

    Українські дві копійки 1992 року, з алюмінію або інших металів, з вузьким вінком відносяться до монет пробного тиражу.

    Національний банк України того року викарбував 2 копійки з вузьким вінком «на пробу». Таких було в тиражі всього до 30 штук.

    Подібні монети можуть бути виконані з алюмінію, немагнітної або магнітної сталі, нікелевого сплаву, міді. Найдешевша монета з алюмінію, її вартість варіюється від 13 до 20 тисяч гривень.

    В інших металах двокопієчна монета 92-го цінується ще вище. Так, наприклад, у 2017 році на аукціоні ІТК 2 копійки з немагнітної сталі продали за 1100 доларів.

    Як розпізнати цінну монету

    • На реверсі вказано номінал «2 копійки»
    • Аверс прикрашає напис «Україна» і малий герб, а також вказана дата «1992».
    • Гурт – гладкий.
    • Діаметр становить 17,3 мм.
    • Важить монета 0,64 г.
    • Метал – алюмінієвий сплав.

    Нагадаємо, Велика Британія випустила пам’ятну монету на честь принца Філіпа.

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    Теги: Національний банк гроші Україна монета
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    Тисяча доларів за дві копійки: як виглядає «золота» монетка