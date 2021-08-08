Українці активно здають валюту: чекаємо на обвал курсу?

Долар знову дорожчий за 27 гривень, куди піде курс у серпні

Готівковий долар продовжує нервувати українців – на минулому тижні курс коливався то вгору, то вниз. Експерти кажуть, що це ситуативні коливання і радять запасатися валютою, мовляв, скоро буде дорожче.

Але українці діють із точністю до навпаки: позбуваються доларів. Чи правильно вони роблять, щоб зберегти і примножити заощадження, а також, що буде з курсом до середини серпня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

На відміну від ситуації в кінці липня, коли долар повільно, але стабільно слабшав, ситуація на стику липня і серпня виявилася динамічнішою. З першого дня серпня долар почав міцнішати, як і передбачали наші експерти. За п’ять днів курс знову подолав у готівковому продажі 27 грн за долар (27,06). Але в п’ятницю опустився до 27 грн. При цьому спред (різниця між курсами купівлі та продажу) за тиждень розширився з 17-18 копійок до 20-21 копійки.

Остаточний середній курс перед вихідними – 27 грн/долар в готівковому продажі і 26,80 грн/долар в покупці. За липень і шість днів серпня долар ослаб як у покупці, так і в продажу на 40 копійок.

Максимальний курс, за яким можна було минулої п’ятниці здати готівковий долар – 26,87 грн (на 1 коп. вище, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,90 грн (на 2 коп. вище, ніж тиждень тому).

Нацбанк, який встановив на минулий понеділок офіційний курс 26,82 грн/долар, весь тиждень плавно послаблював гривню, її курс дійшов до 26,94 грн/долар. Але на понеділок, 9 серпня, Нацбанк встановив курс 26,83 грн/долар, зміцнивши гривню на 11 копійок і практично знівелювавши її ослаблення за тиждень.

Аналіз ситуації на ринку

Андрій Шевчишин пояснив, чому долар до п’ятниці перестав зміцнюватися і втратив у купівлі та продажу близько п’яти копійок.

«Виходячи зі збільшення ширини спреду і швидкого переходу до покупок, можна припустити, що на ринку знову з’явилися держкомпанії з продажем валюти або запізнілі продавці з терміновим закриттям контрактів, – аналізує Андрій Шевчишин. – Але те, що напередодні НБУ виходив із купівлею валюти, утримало продавців від значних обсягів пропозиції, тому курс ослаб ненабагато. Очевидно, що готівковий ринок у цій ситуації пішов за безготівковим».

Експерт також зазначив, що резерви Нацбанку в липні виросли на 2,1% – до 28,95 млрд доларів (збільшення завдяки дорозміщенню урядом єврооблігацій, придбанню НБУ валюти на міжбанку, валютні надходження на користь уряду на суму 665,8 млн доларів). Це все посилює гривню.

Олександр Охріменко доповнив, що свій внесок у зміцнення гривні робить і населення, більше здаючи валюти, ніж купуючи. За інформацією Нацбанку, за липень українцями продано на 300 млн доларів більше, ніж придбано, а з початку року – на 2,290 млн доларів. Тобто за останній місяць року було здано 13% валютного кешу з початку року.

«Причин тому дві: перша – схоже, що українці розчарувалися в доларі, що дешевшає як джерело інвестицій і переводять заощадження в гривню, сподіваючись заробити на відсотках, – стверджує Олександр Охріменко. – Друга причина – зросли надходження від трудових мігрантів, влітку у них «високий сезон» заробітків. Гроші вони переводять в Україну, ця готівкова валюта в значних обсягах також іде в обмінники – гривня потрібна для поточних витрат сімей мігрантів».

Олег Пендзин зазначив, що останній аукціон з розміщення Мінфіном ОВДП знову виявився слабким – вдалося залучити всього 1,9 млрд грн (попередній аукціон дав 3 млрд грн).

«Зіграла свою роль і обіцяна Україні допомога МВФ в розмірі 2,7 млрд доларів, – каже Олег Пендзин. – З цієї причини Мінфін став менше продавати ОВДП».

Але попит на цінні папери продовжує знижуватися, як з боку банків, для яких зменшилася їх прибутковість після підвищення облікової ставки НБУ), так і з боку нерезидентів, які, навпаки, продають ОВДП. За перші два дні серпня нерезиденти вийшли з ОВДП на 973 млн грн, при тому, що за весь липень вони продали ОВДП на 3,5 млрд грн. Це, за оцінкою експерта, негативно впливає на курс гривні. Але велика пропозиція валюти в останні три тижні нівелює цей вплив.

Чого очікувати наступного тижня

Всі експерти говорять, що на наступному тижні на міжбанківському (і на готівковому теж) ринку не буде потрясінь, бо ключовим гравцем, і раніше, залишається Національний банк. Саме він регулює, яким буде курс, то викуповуючи, то продаючи валюту.

За оцінкою Олега Пендзина і Олександра Охріменка, «якірна точка» наразі – це 27 гривень за долар, від якої курс далеко не відійде, не дозволить регулятор. Тепер йому це легко робити, адже на ринку профіцит валюти, яку всього лише треба викупити в золотовалютні резерви, якщо гривня почне помітно зміцнюватися.

Андрій Шевчишин очікує на наступному тижні підвищену волатильність (значна мінливість ціни) на ринку і рух курсу в широкому діапазоні 26,85-27 грн за долар.

«При цьому в перспективі схиляємося до переходу гривні до ослаблення і поверненню до 27 грн за долар», – уточнив Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охрименко, як і раніше, радить до осені поступово переходити з гривневих депозитів (після закінчення договору) у валюту. Але не в долар, а у євро, адже, за прогнозами міжнародних фінансових аналітиків, долар буде слабшати до євро. Експерт нагадав, що нині за один євро дають 1,18 долара, а восени може бути 1,22 і більше. Тобто заробити можна буде на євро, який подорожчав.

Андрій Шевчишин говорить, що тепер найвигідніший час для придбання валюти – в серпні і далі дешевше навряд чи буде, а з осені почнеться подорожчання.

Олег Пендзин, як і раніше, радить взяти паузу: не продавати і не купувати валюту без необхідності.

Джерело: Сегодня