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    У США з'явився спеціальний банк для жінок

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    У США відкрили перший банк для допомоги жіночому бізнесу - У США з'явився спеціальний банк для жінок
    У США відкрили перший банк для допомоги жіночому бізнесу
    Фото: Depositphotos

    Особливу увагу буде приділено темношкірим жінкам

    В американському місті Чикаго з'явився «Перший жіночий банк» (First Women's Bank). Засновниці фінансової організації хочуть скоротити гендерний розрив в підприємницькому середовищі і полегшити для жінок отримання грошей на бізнес, пише газета Chicago Sun-Times.

    Одна з власниць «Першого жіночого банку» Мелісса Уайден вважає, що в бізнес-середовищі США у жінок і чоловіків нерівний доступ до капіталу.

    Підприємниця посилається на відповідне дослідження, яке довело, що підприємствам на чолі з жінками кредити схвалюють значно рідше, при тому що чоловіки частіше стають банкрутами.

    Генеральний директор банку Маріанна Маркович стверджує, що сприяння гендерній рівності – це не спеціальний піар-хід, а реальна можливість допомогти вирішити проблему, яка загострилася в останні кілька років.

    Крім видачі грошей, співробітники банку будуть консультувати американок щодо бізнес-питань і допомагати на всіх етапах розвитку власної справи. Особливу увагу буде приділено темношкірим жінкам.

    «Перший жіночий банк» підтримують великі компанії – мережа ресторанів швидкого харчування Wendy's, медіа корпорація Comcast, Міжнародний зал тенісної слави. Інвестором і консультантом банку стала також колишня тенісистка Біллі Джин Кінг.

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    Теги: США банк бізнес ринок жінка харчування
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    У США з'явився спеціальний банк для жінок