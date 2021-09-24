У США з'явився спеціальний банк для жінок

У США відкрили перший банк для допомоги жіночому бізнесу

Особливу увагу буде приділено темношкірим жінкам

В американському місті Чикаго з'явився «Перший жіночий банк» (First Women's Bank). Засновниці фінансової організації хочуть скоротити гендерний розрив в підприємницькому середовищі і полегшити для жінок отримання грошей на бізнес, пише газета Chicago Sun-Times.

Одна з власниць «Першого жіночого банку» Мелісса Уайден вважає, що в бізнес-середовищі США у жінок і чоловіків нерівний доступ до капіталу.

Підприємниця посилається на відповідне дослідження, яке довело, що підприємствам на чолі з жінками кредити схвалюють значно рідше, при тому що чоловіки частіше стають банкрутами.

Генеральний директор банку Маріанна Маркович стверджує, що сприяння гендерній рівності – це не спеціальний піар-хід, а реальна можливість допомогти вирішити проблему, яка загострилася в останні кілька років.

Крім видачі грошей, співробітники банку будуть консультувати американок щодо бізнес-питань і допомагати на всіх етапах розвитку власної справи. Особливу увагу буде приділено темношкірим жінкам.

«Перший жіночий банк» підтримують великі компанії – мережа ресторанів швидкого харчування Wendy's, медіа корпорація Comcast, Міжнародний зал тенісної слави. Інвестором і консультантом банку стала також колишня тенісистка Біллі Джин Кінг.

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