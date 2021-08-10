Нацбанк знизив офіційний курс долара до мінімуму за рік

Курс долара впав на 10 копійок

Офіційний курс гривні до долара на 10 серпня встановлено на рівні 26,80 гривень за долар. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8011 гривень за 1 долар (-0,0335 грн).

При цьому курс долара на 9 серпня становить: 26,8346 гривень за 1 долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.801100 грн за долар;

31.530200 грн за євро;

0.364760 грн за російський рубль;

37.198600 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 9 серпня курс усіх зазначених валют впав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти радять інвестувати у валюту, поки її курс на мінімумі.

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