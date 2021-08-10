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    Економіка та фінанси

    Нацбанк знизив офіційний курс долара до мінімуму за рік

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    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,8 грн/долар - Нацбанк знизив офіційний курс долара до мінімуму за рік
    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,8 грн/долар
    Фото з відкритих джерел

    Курс долара впав на 10 копійок

    Офіційний курс гривні до долара на 10 серпня встановлено на рівні 26,80 гривень за долар. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар. Про це повідомляється на сайті регулятора.

    Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8011 гривень за 1 долар (-0,0335 грн).

    При цьому курс долара на 9 серпня становить: 26,8346 гривень за 1 долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    • 26.801100 грн за долар;
    • 31.530200 грн за євро;
    • 0.364760 грн за російський рубль;
    • 37.198600 грн за фунт стерлінгів.

    У порівнянні з 9 серпня курс усіх зазначених валют впав.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти радять інвестувати у валюту, поки її курс на мінімумі.

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    Теги: Національний банк курс валют банк Фунт Стерлінгів гривня НБУ
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    Нацбанк знизив офіційний курс долара до мінімуму за рік