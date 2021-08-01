Долар почав відчутно падати: фінансисти розповіли, чи буде він ще дешевше

Фахівці радять не продавати і не купувати валюту без необхідності

Експерти радять інвестувати у валюту, поки її курс на мінімумі

Ті, хто зробив ставку на гривню, а не на долар, як інвестицію, радісно потирають руки: гривня міцнішає, а куплені задорого долари знецінюються. На тижні, що минає, готівковий долар подешевшав ще на 20 копійок, а за липень – майже на 50 копійок. Чому гривня продовжує зміцнюватися і чого чекати, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Стабільність курсу долара в попередні вихідні з понеділка змінилася його помітним ослабленням. Весь тиждень тримався спадний тренд, і до п’ятниці середній курс готівкового продажу таки опустився нижче 27 грн/долар – до 26,97 грн. Середній курс покупки тримається нижче 27 грн/долар вже вісім днів, а в п’ятницю він опустився до малопривабливих 26,79 грн/долар.

При цьому спред (різниця між курсами купівлі та продажу) був, як і раніше, 17-18 копійок. Остаточний середній курс перед вихідними – 26,97 грн/долар в готівковому продажі і 26,79 грн/долар в покупці.

Востаннє готівковий долар коштував так дешево в кінці червня 2020 року. Але тоді тренд був різко висхідним, і за липень 2020 року долар подорожчав майже на гривню, до 27,80 грн. Зараз тренд, навпаки, плавно спадний.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,86 грн (на 24 коп. нижче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,88 грн (теж на 24 коп. нижче, ніж тиждень тому).

Нацбанк, який встановив на минулий понеділок офіційний курс 27,05 грн/долар, вже у вівторок «пробив» 27 грн (26,98), а до четверга долар коштував вже 26,86 грн. У п’ятницю регулятор послабив гривню на 3 копійки, до 26,89 грн/долар. На понеділок, 2 серпня, Нацбанк встановив курс 26,82 грн/долар, зміцнивши гривню ще на 7 копійок.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що зміцнення гривні, яке триває майже місяць, пов’язане з двома факторами.

Головний – зараз на міжбанківському ринку значний профіцит валюти. Причому валюту продають не нерезиденти, а українські держкомпанії і експортери, насамперед аграрії. Нерезиденти, як і раніше, не дуже активно купують українські цінні папери, хоча відсотки по них стали більші, тому валюту вони не здають, а навпаки, скуповують задешево.

Другий фактор – ринок не до кінця відпрацював підвищення Нацбанком 22 липня облікової ставки рефінансування (відсоток, під який він позичає гривні комбанкам) з 7,5% до 8%. А підвищення облікової ставки, як відомо, зміцнює нацвалюту.

«Основними продавцями валюти виступають держпідприємства і аграрії, – зазначив Андрій Шевчишин. – Ринкові покупці слабкі, нерезиденти продовжують підбирати пропозицію невеликими порціями. Головним покупцем валюти стає НБУ, який активно купує великі обсяги, фактично зрізуючи надлишкову пропозицію. Отже, результат зміцнення гривні – швидше ситуативні розпродажі валюти держкомпаніями, ніж новий тренд».

Олександр Охріменко також підкреслив, що на ринку – величезна перевага валютної пропозиції над попитом. Це пов’язано з необхідністю виплати в кінці місяця держкомпаніями податків і рентних платежів. Нацбанк періодично викуповував надлишки валюти за курсом нижче 27 грн/долар, не допускаючи подальшого зниження курсу.

Олег Пендзин каже, що нерезиденти, які зазвичай постачали ринок валютою, зараз неактивні, на останньому аукціоні 27 липня Мінфін продав цінних паперів лише на 3 млрд грн.

«Подібну картину ми спостерігали торік, коли зарубіжні спекулянти вичікували, і для рефінансування старого боргу і фінансування дефіциту бюджету Мінфін був змушений різко збільшити процентні ставки, затягнувши борговий зашморг для України», – аналізує Олег Пендзин.

Нагадаємо: в серпні очікується чергове підвищення облікової ставки до 8,5% річних, що спричинить нове зростання прибутковості за українськими цінними паперами.

Чого очікувати наступного тижня

Всі експерти прогнозують подальше помітне зміцнення гривні.

«Курс може бути в коридорі 26,5-27 грн/долар», – уточнив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин говорить, що зараз головним гравцем на валютному ринку залишається Нацбанк.

«Можна очікувати, що за невеликих коливань гривня залишиться поки в діапазоні 26,8-27 гривень за долар. Стежимо за НБУ, який за продовження зміцнення може знову вийти з покупкою валюти», – прогнозує експерт.

Олександр Охріменко уточнив: дешева гривня – це ненадовго. Щойно держкомпанії закінчать продаж валюти – покупці повернуть курс долара вище 27 грн за долар. Таке можливо вже в перший тиждень серпня.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко радить до осені поступово переходити з гривневих депозитів (після закінчення договору) в валюту. Але не в долар, а в євро, бо за прогнозами міжнародних фінансових аналітиків, долар слабшатиме до євро. Експерт нагадав, що зараз за 1 євро дають 1,19 долара, а восени може бути 1,22 і більше. Тобто заробити можна буде на євро, що подорожчав.

Андрій Шевчишин говорить, що зараз найвигідніший час для скупки валюти – в серпні і далі дешевше навряд чи буде, а з осені почнеться подорожчання.

«Вважаю, що незабаром повернемося до курсу вище 27 грн. В останній тиждень липня великими продавцями були в основному держкомпанії, але це ситуативно. Так, я схиляюся до покупок на зниженні, до середини серпня курс піде вгору, вище 27 грн/долар буде точно», – аргументував Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин, як і раніше, радить взяти паузу: не продавати і не купувати валюту без необхідності.

Джерело: Сегодня