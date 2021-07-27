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    Економіка та фінанси

    Держборг України за місяць зріс на мільярд доларів

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    Останніми місяцями державний борг України має тенденцію до зростання - Держборг України за місяць зріс на мільярд доларів
    Останніми місяцями державний борг України має тенденцію до зростання
    Фото: freeimages.com

    У доларовому еквіваленті загаальний борг досяг $92,52 млрд

    Державний і гарантований державою борг України станом на кінець червня 2021 року становить 2 514,36 мільярда гривень. Про це пише пресслужба Міністерства фінансів.

    Зазначається, що сума держборгу за червень скоротилася в гривневому еквіваленті на 2,36 мільярда гривень. Втім, у доларовому еквіваленті борг збільшився на 1 мільярд доларів.

    Станом на 30 червня зовнішній борг України склав 1 476,69 мільярда гривень (58,74% від загальної суми боргу) або 54,34 мільярда доларів, внутрішній борг – 1 037,67 мільярда гривень (41,27%) або 38,18 мільярда доларів.

    Обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі, як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

    Раніше повідомлялося, що на обслуговування державного боргу йде кожна сьома гривня доходів держбюджету.

    Останніми місяцями державний борг України має тенденцію до зростання. Так, станом на кінець квітня 2021 року сукупний державний і гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 трлн 534,28 млрд грн (91,33 млрд доларів еквіваленті в іноземній валюті).

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    Теги: борг Мінфін кредит гроші гривня фінанси
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    Держборг України за місяць зріс на мільярд доларів