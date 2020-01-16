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    Економіка та фінанси

    Національний банк оприлюднив програму дій на 2020 рік

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    Національний банк оприлюднив програму дій на 2020 рік

    Нова програма дій на 2020 рік є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової стратегії центрального банку

    Національний банк оприлюднив програму дій на 2020 рік, яка є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової стратегії центрального банку. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    Прийнята у 2018 році стратегія забезпечує прозорість, передбачуваність і послідовність діяльності центробанку, а щорічні дорожні карти є основою для вимірювання ефективності його роботи та звітності перед суспільством, клієнтами і партнерами.

    Нова програма дій на 2020 рік визначає пріоритетні кроки для подальшого прогресу в досягненні кожної із семи стратегічних цілей НБУ - забезпечення низької інфляції, стабільної, прозорої та ефективної банківської системи, відновлення кредитування, ефективного регулювання фінансового сектору, вільного руху капіталу, фінансової інклюзії, а також розвиток сучасного, відкритого, незалежного і ефективного центрального банку.

    Як повідомлялось, Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерство фінансів і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

    Національний банк банки Україна
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