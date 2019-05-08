Надходження від єдиного соціального внеску від початку року зросли на 24%



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Загалом за 4 місяці українці сплатили 84,7 мільярда гривень єдиного соціального внеску

Протягом січня-квітня 2019 року надходження єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування зросли на 24%.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Загалом за 4 місяці українці сплатили 84,7 мільярда гривень ЄСВ, що на 16,4 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

При цьому надходження від ЄСВ активніше зросли у квітні. Так, протягом цього місяця надійшло 23,5 мільярда гривень ЄСВ, що більше за минулорічний показник за квітень на 27% або 5 мільярдів гривень.

«Результативна статистика свідчить про успішність проведених заходів з детінізації економіки та зайнятості населення, що дозволило вивести з тіні неоподатковані доходи та підвищити розмір заробітної плати», — прокоментував зростання надходжень від ЄСВ очільник ДФС Олександр Власов.

За його словами, за січень-березень цього року кількість застрахованих осіб зросла до 10,6 млн, що на понад 290 тис. осіб більше, ніж за три місяці минулого року.

Заробітна плата та грошове забезпечення, на які нараховується єдиний внесок за січень-березень 2019 року, склали 275,6 млрд грн, що майже на 50 млрд грн більше аналогічного періоду 2018 року.