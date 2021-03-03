«Газ по 6,99». «Укргазвидобування» продаватиме весь свій газ на рівних умовах

Фіксовані ціни будуть діяти з 1 квітня 2021 року по 30 квітня 2022 року

До кінця тижня Мінекономіки представить проєкт рішення щодо «програми вивільнення газу», за якої «Укргазвидобування» продаватиме на ринку 100 % свого газу за умовами, не гірше ніж «Нафтогазу». Відповідне доручення тимчасовий виконувач обов'язків Міненергетики Юрій Вітренко дав Міністерству економіки на засіданні 3 березня.

Вітренко пояснив, що основні обсяги газу видобуваються «дочкою» «Нафтогазу» – «Укргазвидобування». Водночас, свердловини, якими користується компанія, передані їй державою безкоштовно, а отриманий газ «Укргазвидобування» не продає на ринку, а передає «Нафтогазу».

Він додав, що особливе становище «Нафтогазу» зумовлене також тим, що іншій «дочці» компанії, «Укртрансгазу», держава безкоштовно передала підземні сховища. Там «Нафтогаз» зберігає значні обсяги газу, закуплені «на кошти отримані від транзиту через ГТСУ, якою так само безкоштовно користується Нафтогаз».

«Іншими словами, особливе становище «Нафтогаз України» зумовлене активами, які йому безкоштовно передала держава», – підкреслив Вітренко.

За його словами, через такий контроль на ринку ціна «може бути вище за рівень, який складався би за умови досконалої конкуренції».

Тому з метою попередження таких ситуацій та сталого розвитку конкуренції ринку у світі використовується програма відкриття доступу до обсягів газу, який контролюють монополії.

Так, Мінекономіки доручено до 4 березня подати проєкт рішення, яким визначити продаж компанією «Укргазвидобування» в березні 2021 року газу постачальникам газу та виробникам теплоенергії для потреб населення «за фіксованою ціною на строк із 01.04.2021 до 30.04.2022 року» в необхідних обсягах.

Також «Укргазвидобування» з квітня 2021 року продаватиме 100% обсягу випуску газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж для групи «Нафтогаз».