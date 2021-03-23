В Україні запроваджується річний тариф на газ: названо дату

Кожен споживач зможе змінювати річний тарифний план впродовж року на щомісячний

Компанія «Нафтогаз України» завершила розробку рішення, яке зможе захистити домогосподарства від сезонних стрибків ціни на газ наступного опалювального сезону та від зростання цін.

Таким рішенням є запровадження річного тарифу – тарифу, який визначає єдину ціну на газ протягом року. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Ця ціна працює як страховка на авто. Вона дозволяє уникнути проблеми (у випадку з цінами на газ – пікових стрибків цін взимку), але, на відміну від страховки, не потребує сплати наперед», – зазначила компанія.

Голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв повідомив, що наразі завершується робота над новими пропозиціями для домогосподарств, які будуть доступні з початку травня.

Річний тариф, який впроваджуватимуть для захисту споживачів, буде надаватися за замовчуванням усіма газопостачальними компаніями, як це передбачено проектом рішення НКРЕКП. При цьому кожен споживач зможе змінювати річний тарифний план впродовж року на щомісячний, а також обрати послуги будь-якого іншого постачальника газу.

Нагадаємо, із 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року гранична ціна на газ регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2021 р. № 25 і становить 6,99 грн/куб. м.

«Нафтогаз» повідомляв, що з 1 квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.

Раніше стало відомо, що Міністерство енергетики не має наміру продовжувати дію обмеження ціни на ринку газу в 6,99 грн/куб. м, встановленого урядом на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

При цьому Міненерго очікує, що завершення дії обмеження не спричинить збільшення ціни на газ, і ціна ресурсу в річних контрактах для побутових споживачів не перевищуватиме наявного рівня.

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки представить проєкт рішення щодо «програми вивільнення газу», за якої «Укргазвидобування» продаватиме на ринку 100 % свого газу за умовами, не гірше ніж «Нафтогазу».