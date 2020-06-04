Коболєв: ПСО для населення уряд скасує з 1 липня, а для теплокомуненерго – з 2021 року



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Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Населення і теплокомуненерго почнуть сплачувати за газ за ринковими цінами

Дію механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу буде скасовано для населення з 1 липня, для підприємств теплокомуненерго - з 2021 року.

Про це «Главкому» повідомив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболев. Він також розповів, що в п'ятницю, 5 червня, Кабінет міністрів проведе засідання, на якому розгляне механізм переходу населення і теплокомуненерго на ринкові ціни.

Слід зазначити, що у квітні дію ПСО було продовжено до 1 липня для населення, а для теплокомуненерго - ще на рік.

Тоді, коментуючи необхідність такого відтермінування, вже колишня в.о. глави Міненерго Ольга Буславець зазначила, що досі залишається велика кількість домогосподарств, не оснащених засобами обліку газу. Крім того, на її думку, чинні норми споживання, за якими здійснюються нарахування платежів для об'єктів без лічильників, є заниженими.

Як відомо, в Україні з 1 жовтня 2015 року було скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і ТКЕ. З цього часу «Нафтогаз» поставляє газ промисловим споживачам на ринкових умовах. Для населення і ТКЕ діє механізм ПСО, який з 1 травня 2020 року має перестати існувати в рамках узятих Україною на себе зобов'язань щодо лібералізації ринку поставок газу побутовим споживачам.

За час свого існування механізм ПСО неодноразово зазнавав змін. Останні з них (до урядової постанови №867) були внесені 24 січня 2020 року постановою Кабміну №17, згідно з якою основним індикатором при розрахунку ціни на природний газ у рамках спецзобов’язань є фактичні результати біржових торгів, які відбуваються з 1 до 22 числа розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Зазначимо, Коболєв також розповів, що «Нафтогаз» змінить назву та переїде в інше приміщення.

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