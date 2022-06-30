«Нафтогаз» заявив про амбіції захопити ринок бензину в Україні

Вітренко розповів про позитивну динаміку компанії у питанні імпорту пального до України

Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко оголосив про можливість компанії законтрактувати в десятки разів більші обсяги нафтопродуктів на території України. Але на заваді їх імпорту стали логістичні обмеження у доставці нафтопродуктів з великих портів Європи, де є ресурс, до кордону України. Про це Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Вітренка цією проблемою зіштовхнувся не лише «Нафтогаз», але й усі інші імпортери.

«Нафтогаз» як національна компанія долучився до вирішення задачі з ліквідації дефіциту, який виник на ринку нафтопродуктів наприкінці квітня. Вже третій місяць поспіль ми нарощуємо обсяги їх поставки, в середньому у 2,5 рази щомісяця. В липні ми очікуємо доставити в Україну 15,6 тис. тонн бензину та дизелю», – зазначив очільник «Нафтогазу».

Динаміка імпорту від «Нафтогазу»

«Якщо такі темпи нарощування імпорту нафтопродуктів зберігатимуться й надалі, то вже за декілька місяців «Нафтогаз» може стати лідером на ринку», – запевнив Вітренко.

Нагадаємо, українська влада поставила перед НАК «Нафтогаз України» завдання стати так званим національним оператором на ринку нафтопродуктів. Це необхідно, щоб забезпечити справедливість цін.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується.

До слова, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.