Ціни на бензин ідуть вгору. На скільки здорожчало пальне за тиждень

В Україні дефіцит пального через бойові дії

Із 16 до 23 травня середні роздрібні ціни на бензини та дизельне пальне в Україні збільшились на 22-30%. Про це свідчать дані консалтингової групи «А-95».

Середні ціни в роздріб зросли:

на бензин марки А-92 – на 8,93 грн/л – до 48,78 грн/л,

А-95 – на 10,72 грн/л, до 50,84 грн/л,

преміальний А-95 – на 9,85 грн/літр до 51,51 грн/літр.

Окрім того, роздрібні ціни на дизельне пальне збільшились на 13,24 грн/літр – до 56,49 грн/літр, на скраплений газ – на 4,14 грн/літр, до 39,24 грн/літр.

Як відомо, бензину в Україні все ще не вистачає, а ціни все більше зростають. Тривалий час держава тримала контроль над вартістю пального, однак 17 травня уряд ухвалив рішення скасувати державне регулювання.

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.

Як повідомлялося, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій.