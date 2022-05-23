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    Економіка та фінанси

    Ціни на бензин ідуть вгору. На скільки здорожчало пальне за тиждень

    Роздрібні ціни на пальне зростають - Ціни на бензин ідуть вгору. На скільки здорожчало пальне за тиждень
    Роздрібні ціни на пальне зростають

    В Україні дефіцит пального через бойові дії

    Із 16 до 23 травня середні роздрібні ціни на бензини та дизельне пальне в Україні збільшились на 22-30%. Про це свідчать дані консалтингової групи «А-95».

    Середні ціни в роздріб зросли:

    • на бензин марки А-92 – на 8,93 грн/л – до 48,78 грн/л,
    • А-95 – на 10,72 грн/л, до 50,84 грн/л,
    • преміальний А-95 – на 9,85 грн/літр до 51,51 грн/літр.

    Окрім того, роздрібні ціни на дизельне пальне збільшились на 13,24 грн/літр – до 56,49 грн/літр, на скраплений газ – на 4,14 грн/літр, до 39,24 грн/літр.

    Як відомо, бензину в Україні все ще не вистачає, а ціни все більше зростають. Тривалий час держава тримала контроль над вартістю пального, однак 17 травня уряд ухвалив рішення скасувати державне регулювання.

    До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.

    Як повідомлялося, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій.

    Читайте також: Бензинова лихоманка. Влада відпустила ціни, мережі АЗС кажуть: це не допоможе
    Теги: росія окупанти війна бензин ціни Україна окупація пальне #stoprussia
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    Ціни на бензин ідуть вгору. На скільки здорожчало пальне за тиждень