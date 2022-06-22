«Нафтогаз» долучиться до вирішення проблем із пальним за кількох умов

Через ворожі ракетні удари зупинилася нафтопереробна галузь України

В Україні не працює вся нафтопереробна галузь через цілеспрямовані ворожі ракетні обстріли. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на пресконференції, передає Укрінформ.

«На жаль, ці удари почалися фактично з перших днів війни… Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює, складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їх дефіцит», – сказав Вітренко.

За його словами, «Нафтогаз» долучиться до вирішення проблем із пальним в Україні за кількох умов, одна з яких – отримання в управління мережі АЗС.

«Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів – після цього «Нафтогаз» зможе долучитися до вирішення проблем на ринку пального та забезпечувати стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку», – зазначив Вітренко.

Як відомо, одним із наслідків російської агресії стала паливна криза в Україні.

Повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Проте, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що до осені в Україні вирішать проблему дефіциту пального.



