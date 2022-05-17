Уряд призупинив регулювання цін на пальне: скільки коштуватиме бензин на АЗС

Ціни на пальне виростуть знову

Кабмін обіцяє карати операторів за порушення домовленостей

Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Про це повідомила міністерка економіки Юлії Свириденко під час телемарафону.

«За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом», – сказала вона.

Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин - 52 грн/л.

Міністр додала, що в разі порушення домовленостей і зловживань на ринку проти операторів будуть вводитися санкції.

Кабмін повідомив, що сьогодні під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася онлайн-зустріч із представниками паливного бізнесу щодо забезпечення внутрішнього ринку пальним.

За підсумками зустрічі Шмигаль дав завдання Міністерству економіки спільно з Міністерством енергетики та профільною асоціацією напрацювати пропозиції щодо подолання кризи на ринку нафтопродуктів та усунення дефіциту пального.

Раніше Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях з 12 травня.

Раніше Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.

Читайте також:



