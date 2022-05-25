В Україні планують повернути держрегулювання цін на пальне

В Україні повернуться до регулювання цін на пальне після того, як імпортери завезуть достатню кількість нафтопродуктів

Такий крок уряд зробить після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується

В Україні можуть повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується. Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін під час круглого столу Energy Club.

Кудін зазначив, що цінове регулювання обмежувало імпортерів у можливості закуповувати дороге паливо і насичувати ним український ринок.

Уряд розглядає можливість повернутися до регулювання цін на пальне після того, як імпортери завезуть на ринок України достатню кількість нафтопродуктів для подолання дефіциту. Проте на це піде певний час, оскільки логістика відчуває значні навантаження.

«Лад постачання, час від контрактування до вивезення в Україну може бути до 30 днів. Є приклади, коли великі оператори ввезли пальне в Констанцу (порт у Румунії) ще місяць тому, і досі не весь цей обсяг в'їхав в Україну. Тому, як тільки ситуація нормалізується, я думаю, що з великою ймовірністю в тій чи іншій формі цінове регулювання на ринок повернеться», – зазначив заступник міністра.

Також Кудін повідомив, що місячні обсяги поставок дизельного палива в Україну перевищують споживання на 20%.

З бензином ситуація гірша, оскільки обсяги постачання не покривають поточне споживання. Збільшити цей обсяг сподіваються за рахунок сусідніх країн. Зокрема, Польща повинна доставити в Україну 25 тис. т бензину з держрезерву.

«Ми скасували цінове регулювання тимчасово. Ціна зросла до рівня дрібної групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством», – додав Кудін.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.