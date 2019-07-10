«Миколаївгаз» виявив чергову крадіжку газу



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Крадіжка газу карається припиненням розподілу газу на об’єкті

За шість місяців цього року було виконано контрольно-приладове обстеження майже 4 тис. газових мереж області. В результаті виявлено та ліквідовано 63 випадки витоку газу на підземних мережах та 72 випадки пошкодження ізоляційного покриття. Зазвичай під час проведення ремонтних робіт, компанія змушена тимчасово призупинити постачання газу споживачам.

«Нерідко ми зустрічаємо обурення з боку споживачів через тимчасове припинення газорозподілу. Але за таких обставин споживачам треба зрозуміти, що всі ці заходи спрямовані на забезпечення безпечної та безперебійної доставки газу до майже 350 тис. споживачів регіону», - розповідає головний інженер АТ «Миколаївгаз» Олексій Рубський.

Крім того, в АТ «Миколаївгаз» створена бригада з пошуку несанкціонованих під’єднань до системи газопостачання. За допомогою спеціальних приладів газовики мають можливість діагностувати мережу та виявити ділянки такого втручання. За 2 останні роки бригадою виявлено близько 70 «лівих» врізок в газову систему.

Так днями сталося і в с.Зелений Яр Миколаївського району. Під час проведення діагностики газопроводів було виявлено два випадки несанкціонованого втручання до газорозподільної мережі. На дані об’єкти було припинено розподіл газу, складено акти про порушення, а справи буде передано на розгляд комісії. Вона вже і визначить донарахування збитків, які мають компенсувати АТ «Миколаївгаз» та сплатити порушники задля відновлення у них газопостачання.

«Самовільне втручання в газову систему – дуже серйозна справа. Це не просто крадіжка газу, яка несе фінансові збитки газорозподільній компанії, а в першу чергу – наражання на небезпеку себе, своїх близьких та навіть сусідів. Адже будь-які порушення в герметичності системи і непрофесійне виконання технічних маніпуляцій може стати причиною витоків газу і навіть вибухів», - пояснює начальник служби комплексного приладового обстеження Володимир Трохименко.

Зауважимо, що крадіжка газу карається припиненням розподілу газу на об’єкті. Окрім того, відповідно до Кодексу ГРМ, порушнику робиться донарахування необлікованих обсягів природного газу, а також він має сплатити за послуги з припинення та відновлення газопостачання. Варто відмітити, що донарахування за несанкціонований відбір газу з системи (включаючи сплату за послугу з відключення\підключення) складають десятки, а можуть досягати і 100 тисяч гривень.

Загальна протяжність газових мереж Миколаївської області, якими блакитне паливо надходить до споживачів, становить понад 8,7 тисяч км. Щодня ними проходять сотні тисяч кубометрів газу, що дозволяє клієнтам компанії отримувати паливо в цілодобовому режимі. Щоб не допустити аварій та нещасних випадків під час транспортування природного газу споживачам, фахівці АТ «Миколаївгаз» проводять регулярний огляд газорозподільної системи. Цим займається служба комплексного приладового обстеження.